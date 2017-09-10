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الكهرباء: عودة التيار لكل المناطق برفح والشيخ زويد بسيناء

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الكهرباء: عودة التيار لكل المناطق برفح والشيخ زويد بسيناء الكهرباء: عودة التيار لكل المناطق برفح والشيخ زويد بسيناء

التحرير

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أعلنت وزارة الكهرباء، عن إعادة توصيل الدائرتين 1و2 بالمساعيد بالشيخ زويد جهد 66 ك.ف، في تمام الساعة الـ15.50، اليوم الأحد، بمجهودات متواصلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لعودة التغذية الكهربية بالكامل، لكل من الشيخ زويد ورفح.


جدير بالذكر، أنه تم فصل التيار الكهربي عن رفح والشيخ زويد، مساء أمس السبت، في تمام الساعة 17.56، حيث فصلت الدائرة 2 المساعيد / الشيخ زويد جهد 66 ك.ف، ليخرج الدائرتين 1 & 2 المغذيتين لكلًا من الشيخ زويد ورفح مفصولتان، حيث كانت الدائره 1 لنفس الخط مفصولة من 3 سبتمبر الماضي، مما ادى الى انقطاع التغذية عن تلك المناطق.

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التحرير

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