الإنتربول يرفع «القرضاوي وغنيم» من قوائم المطلوبين دوليا

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أزالت الشرطة الدولية (الإنتربول) أسماء يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، من قائمة المطلوبين فئة الشارة الحمراء من على موقعها.

كانت منظمة الإنتربول قد نشرت اسم القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل، وذلك بعد أن أدرج الإنتربول الدولي اسم القرضاوي وعددا من عناصر جماعة الإخوان، كمطلوبين على ذمة قضايا عنف وتخريب، ومنهم القرضاوي الذي أدرج منذ عام 2014، ووجدي غنيم، و40 آخرون من قيادات الجماعة، على القائمة الحمراء للمطلوبين بزعم تورطهم في أعمال إرهابية.

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وخاطب مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة العدل، منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي"، للاستعلام عن الأسباب التي استندت إليها المنظمة في رفع أسماء القرضاوي وغنيم وعبد الماجد من قوائم المطلوبين دوليا.