أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الإنتربول يرفع «القرضاوي وغنيم» من قوائم المطلوبين دوليا

Google+ Print
الإنتربول يرفع «القرضاوي وغنيم» من قوائم المطلوبين دوليا الإنتربول يرفع «القرضاوي وغنيم» من قوائم المطلوبين دوليا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أزالت الشرطة الدولية (الإنتربول) أسماء يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، من قائمة المطلوبين فئة الشارة الحمراء من على موقعها.

كانت منظمة الإنتربول قد نشرت اسم القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل، وذلك بعد أن أدرج الإنتربول الدولي اسم القرضاوي وعددا من عناصر جماعة الإخوان، كمطلوبين على ذمة قضايا عنف وتخريب، ومنهم القرضاوي الذي أدرج منذ عام 2014، ووجدي غنيم، و40 آخرون من قيادات الجماعة، على القائمة الحمراء للمطلوبين بزعم تورطهم في أعمال إرهابية.

شاهد أيضا

وخاطب مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة العدل، منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي"، للاستعلام عن الأسباب التي استندت إليها المنظمة في رفع أسماء القرضاوي وغنيم وعبد الماجد من قوائم المطلوبين دوليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»