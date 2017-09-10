السيسي لكنائس أمريكا: لا تمييز على أساس ديني ونرسخ لقبول الآخر

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدا من المجلس الوطني للكنائس الأمريكية، يضم ممثلين عن الطوائف المسيحية في الولايات المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بوفد المجلس، مشيرا إلى حرص مصر على استقبال وفود تمثل مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم حول سبل التصدي للتحديات المشتركة.

وقال السيسي إن مصر تعمل باستمرار على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة بين كل المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أساس ديني، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، خاصة في ضوء ما يمتلكه الشعب المصري من رصيد حضاري مكنه من تقديم نموذج للتعايش السلمي على مدى التاريخ.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان له، أن أعضاء الوفد الأمريكي أعربوا خلال اللقاء عن تقدير المجلس الوطني للكنائس الأمريكية لمصر قيادة وشعبا، مؤكدين تضامن المجلس مع مصر في مكافحة الإرهاب.

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كما أعرب أعضاء الوفد عن الثقة في قدرة مصر على تجاوز كل الصعاب، التي تفرضها التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، مشيدين بالجهود التي تقوم بها مصر في سبيل التصدي للأفكار المتطرفة، والعمل على ترسيخ الدعوة للتسامح والتعايش المشترك بين كل المواطنين المصريين، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم بفاعلية في التقريب بين الشعوب والثقافات ومواجهة العنف والتطرف.

وذكر متحدث الرئاسة أن أعضاء الوفد الأمريكي أشادوا خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها مصر لتجديد الخطاب الديني، وتعزيز التفاهم والسلام بين مختلف الديانات، إذ أكد الرئيس على القيم السمحة التي يحض عليها الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن الممارسات والتفسيرات المتطرفة لا تعبر عن صحيح الإسلام ومبادئه السامية، التي تدعو إلى التسامح والسلام وحرية الفرد في الاعتقاد.

كما تطرق اللقاء إلى تناول سبل مواجهة الإرهاب، إذ شدد الرئيس على أهمية تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة، بما في ذلك على الصعيدين الفكري والثقافي، بجانب الاستمرار في مواجهته أمنيا وعسكريا، فضلا عن التعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد.

وأشار الرئيس إلى أهمية دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، بهدف ملء الفراغ الذى يتيح الفرصة لنمو الإرهاب، بالإضافة إلى التصدى للدول والجهات التي تدعم وترعى الإرهاب وتموله.