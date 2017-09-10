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«تضامن البرلمان»: سنبدأ من غد الإثنين التصدي لخطورة الزيادة السكانية

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«تضامن البرلمان»: سنبدأ من غد الإثنين التصدي لخطورة الزيادة السكانية «تضامن البرلمان»: سنبدأ من غد الإثنين التصدي لخطورة الزيادة السكانية

التحرير

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قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة تبدأ سلسلة لقاءات بدءا من غد الإثنين في التصدي لقضية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، ممثلة في مشكلة الزيادة السكانية، لا سيما أنها تلتهم التنمية.  

وأضاف القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة اليوم الأحد، أن اللجنة تبدأ في اقتحام هذا الملف الشائك غدا، وتم توجيه الدعوة إلى الدكتورة مايسة شوقي، بصفتها المشرف على الجهاز القومي للأسرة والسكان، وذلك للوقوف على ما قام به المجلس من جهود الفترة الماضية. 

من جانبها، حذرت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، من العيوب التي واجهت المجلس القومي للسكان منذ انضمامه ليكون تحت مظلة وزارة الصحة، بقولها: «المجلس كان فعالا سابقا، لكن بعد وضعه تحت مظلة وزارة الصحة اتخنق». 

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ولفتت هجرس إلى أهمية التطرق لتوافر أدوات منع الحمل بما يسهم في تنظيم الأسرة في أثناء اللقاء المزمع عقده غدا مع ممثلي المجلس القومي للسكان.  

وعلق رئيس اللجنة بقوله: «بالفعل هناك مؤشرات سلبية في عمل المجلس القومي للسكان، منها عدم استخدام الإمكانيات التي خصصتها الدولة لتفعيل مهمتهم».  

بدوره أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة أنه تم التوصية سابقا بأن يتم فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة فعليا.

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التحرير

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