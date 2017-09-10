أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام التعاملات بدعم مشتريات الأجانب

Google+ Print
البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام التعاملات بدعم مشتريات الأجانب البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام التعاملات بدعم مشتريات الأجانب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي نحو 2.08 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي Egx 30، لأنشط ثلاثين شركة مقيدة، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13455.19 نقطة، وصعد مؤشر Egx 70، للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 695.29 نقطة، وارتفع مؤشر Egx 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1573.85 نقطة.

شاهد أيضا

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 959.78 مليون سهم، بعد التداول على 566.92 ألف سهم عبر تنفيذ 27.8 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، واستحوذ الأفراد على 60.19% من تعاملات السوق، بينما استحوذت المؤسسات على 39.80%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»