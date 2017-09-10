البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام التعاملات بدعم مشتريات الأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي نحو 2.08 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي Egx 30، لأنشط ثلاثين شركة مقيدة، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13455.19 نقطة، وصعد مؤشر Egx 70، للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 695.29 نقطة، وارتفع مؤشر Egx 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1573.85 نقطة.

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وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 959.78 مليون سهم، بعد التداول على 566.92 ألف سهم عبر تنفيذ 27.8 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، واستحوذ الأفراد على 60.19% من تعاملات السوق، بينما استحوذت المؤسسات على 39.80%.