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شاهد || أول رد فعل من شيرين عبدالوهاب بعد الإعلان عن أعضاء "The Voice"

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شاهد || أول رد فعل من شيرين عبدالوهاب بعد الإعلان عن أعضاء "The Voice" شاهد || أول رد فعل من شيرين عبدالوهاب بعد الإعلان عن أعضاء "The Voice"

حرصت الفنانة شرين عبدالوهاب على تهنئة، الفنانة اللبنانية إليسا، بانضمامها للجنة تحكيم الموسم الرابع لبرنامج "The Voice".

ونشرت إليسا صورة لباقة ورد، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكُتب على كارت بداخلها "ألف ألف مبروك نورتي كرسي ذا فويس يا ملكة الإحساس".

وعلقت إليسا على الصورة: "شكرا يا على باقة الورد أسعدتيني".

كما هنأت شيرين، الفنانة أحلام، بعد انضمامها للبرنامج وأرسلت لها باقة ورد، وكتبت عليها "يا أجدع السيدات هتنوري كرسي ذا فويس، والبرنامج إن شاء الله هيكسر الدنيا السنة دي".

ونشرت أحلام الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلقت عليها قائلة: "شيرين الإحساس كم انتي رائعة في زمن نفتقد فيه الكثير من الرائعين شكراً".

جدير بالذكر أن شيرين، كاظم الساهر وصابر الرباعي اعتذروا عن المشاركة في الموسم الجديد من "ذا فويس"، وحل مكانهم كل من محمد حماقي، إليسا، وأحلام، بالإضافة للفنان عاصي الحلاني المستمر في لجنة تحكيم البرنامج منذ الموسم الأول.

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المصدر : مصراوي

 

 

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