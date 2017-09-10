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احذري تليفونك المحمول.. 5 طرق للوقاية من «حب الشباب»

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احذري تليفونك المحمول.. 5 طرق للوقاية من «حب الشباب» احذري تليفونك المحمول.. 5 طرق للوقاية من «حب الشباب»

التحرير

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ليس هناك أسوأ من الاستيقاظ على رؤية حبوب كبيرة فى الوجه، فهو أمر غير مريح نفسيا، ويشعرك بتوتر رغم اتباعك كثيرا من الطرق والخطوات لتجنب ظهور حبوب الشباب والبثور السوداء، لكن ربما لم تجربي اتباع الاحتياطات لتجنب هذا الوضع، التى تستعرضها "التحرير لايف" وفقا لموقع "Elite Daily":

1- الزيوت
عليك استبدال المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية بزيوت طبيعية، حتى تعطي لك بشرة صافية خالية من الجفاف الذي يسببه غسول الوجه والمنتجات الأخرى.

صورة أرشيفية


2- الشعر
يتعرض الشعر يوميا إلى عرق ونسبة كبيرة من الأتربة والشحوم، والتي تنتقل إلى وجهك من خلال خصيلات شعرك، لذلك عليك بإبعاده عن وجهك وغسله أولا بأول.

صورة أرشيفية

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3- ترطيب الوجه   
أغلب الناس يعتقدون أن أصحاب البشرة الدهنية هم الأكثر عرضة لحبوب الشباب، فى حين أن من يعانون من الجلد الجاف أو البشرة الجافة معرضون أيضا إلى حب الشباب، وحتى يتجنبوا التعرض له، عليهم بترطيب الوجه يوميا.

صورة أرشيفية


4- تعقيم الموبايل
يتعرض تليفونك الخاص يوميا لنسبة كبيرة من الأتربة والفيروسات التى لا ترى، وعند إجراء مكالمة هاتفية به تضطرين إلى وضعه على أذنك مرورا بتلامس وجهك، ومن هنا تنتقل كل الأتربة إليك، وتحول وجهك إلى مستعمرة حبوب.

صورة أرشيفية

5- استخدام شخصي
عليك بتكرار عبارة "آسفة.. استخدام شخصي" كثيرا، خاصة عندما ترغب إحداهن باستخدام الماكياج الخاص بك، أو الفوطة الخاصة بك، لتجنب التعرض لانتقال حب الشباب إليك.

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التحرير

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