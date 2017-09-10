ستة قتلى في عواصف رعدية عنيفة في ايطاليا

(أ فب):

أعلن رجال الإنقاذ في ايطاليا أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم أربعة ينتمون الى عائلة واحدة، نتيجة عواصف رعدية عنيفة ضربت البلاد الأحد، خصوصا مدينة ليفورنو في منطقة توسكانا في شمال ايطاليا.

وقضى أربعة أشخاص من العائلة نفسها في منزلهم الذي غمرته المياه في مدينة ليفورنو حيث بلغت نسبة المتساقطات 40 سنتمترا خلال أربع ساعات، محوّلة الشوارع إلى أنهر وجارفة السيارات.

وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن القتلى الأربعة هم فتاة ووالداها إضافة الى جدها أو جدتها. وعثر على جثة خامسة في منطقة مدمرة نتيجة انهيارات أرضية بالإضافة إلى قتيل سادس في حي سكني مجاور. وقضى شخص آخر في حادث سير لكن لم يعرف بعد ما اذا كانت أسباب الحادث مرتبطة بالأحوال الجوية.

وأفاد رجال الإنقاذ أنه لا يزال هناك شخصان مفقودان.

وقال رئيس بلدية ليفورنو فيليبو نوغاران "الوضع صعب جدا وحساس ونخشى وقوع كارثة".

وأُغلِقت سبع محطات قطار في العاصمة روما بالإضافة الى ممرات تحت الأرض، ضمن اجراءات الحذر المتخذة.