وصول 24 فوجًا سياحياً إلى القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 24 فوجًا سياحياً من جنسيات مختلفة، قادمين على متن عدة رحلات طيران لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية.

وأعلنت مصادر أمنية بالمطار، وصول الأفراج السياحية على متن عدة رحلات طيران أغلبها من شرق آسيا، وتضم الأفواج 511 سائحًا، وتابعة لـ 19 شركة سياحة.

وأضافت أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم على تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار. ​