أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

إخفاؤها وجه ابنتها وأغنية «خسي يا حرمة».. مواقف أثارت الجدل لـ«مي كساب»

Google+ Print
إخفاؤها وجه ابنتها وأغنية «خسي يا حرمة».. مواقف أثارت الجدل لـ«مي كساب» إخفاؤها وجه ابنتها وأغنية «خسي يا حرمة».. مواقف أثارت الجدل لـ«مي كساب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لم تكن أخبار المطربة مي كساب تشغل حيزًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل، إذ كانت شأنها شأن زميلاتها من الفنانات، يتم استضافتها مع كل عمل فني جديد تقدمه، ولم تكن حياتها الشخصية موضع جدل بين رواد "السوشال ميديا"، حتى تزوجت من مغني المهرجانات "أوكا"، ومن ثم أصبحت حديث الإعلام بجميع فئاته، وهو الأمر الذي سبب لها الكثير من الضيق.

"التحرير لايف" يستعرض لكم أبرز المواقف التي أثارت بها المطربة مي كساب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

زواجها من أوكا
بداية حالة إثارة الجدل حول المطربة مي كساب كانت بتداول أخبار خطبتها من مغني المهرجانات "أوكا"، والتي سرعان ما تحولت إلى واقع بعدما حاول البعض تكذيبها، فتم عقد القران في مسجد الشرطة، ومن ثم احتفل العروسان بزفافها في أغسطس 2015، تاريكن وراءهما آلاف المنشورات والتويتات التي كتبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على تلك الزيجة، بين مرحب وساخر ورافض ومتعجب.

actors8

إخفاء وجه طفلتها
منذ مولد ابنتها "فريدة" حرصت على إخفاء وجهها في الصور التي تنشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فتارة تتعمد تصويرها بوضع يخفي ملامحها، وتارة أخرى تضع على وجهها "ايموشن" لإخفاء الملامح، مثلما فعلت في صورة اُلتقطت لها مع تامر حسني وزوجته المطربة المغربية بسمة بوسيل، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، إلا أن تخلت "مي" عن قرارها ونشرت صورة ابنتها فريدة على الملأ دون حجب.

20170819_083607_9942

كيك الكعبة
في إبريل 2016 نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة "كيك" على شكل المسجد الحرام في احتفالها بعيد ميلاد زوجها "أوكا"، وهو الأمر الذي عرضها للانتقاد اللاذع، واعتبره البعض أمرًا غير مستحب أن تستخدم الكعبة في كيك الحلوى.

793

شاهد أيضا

المصحف الملون
نشرت صورة هدية تلقتها من صديقتها نيرمين زعزع، في مايو 2016، والتي كانت عبارة عن مصحف ملون، وعلقت عليه قائلة: "أغلى هدية من أغلى أخت نرمين زعزع ربنا يخلينا لبعض وما يحرمنيش منكم كلكم يا أغلى أخوات وضهر وسند"، وهو الأمر الذي عرضها للانتقاد من جانب البعض، اعتراضا على تلوين المصحف، والذي أثيرت حوله تساؤلات عن مدى شرعيته.
 

922

هجومها على شحتة كاريكا

انفصل مغني المهرجانات شحتة كاريكا عضو فريق "8%"، عن أوكا وأورتيجا، عقب خروجهما من الحبس في قضية تزوير أوراق رسمية، وهو الأمر الذي دفع "كساب" للهجوم عليه عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، إذ كتبت: "مفيش صاحب بيتصاحب ما فيش راجل بقى راجل، والنبي يا ولاد إنتو بتقولوا حكم بس ربنا كبير يمهل ولا يهمل، والدنيا دوارة ما تقلقش الدور جاي عليك، وساعتها مش هتلاقي أي حد جمبك فرجه قريب".

خسي يا حرمة
أما آخر المواقف التي أثارت بها "مي" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أغنيتها التي طرحتها مؤخرا تحت عنوان "خسي يا حرمة"، الأمر الذي دفع الكثيرين للهجوم عليها، خاصة أنها تعاني زيادة في الوزن، لكن مي كساب خرجت موضحة حقيقة الأمر عبر حسابها بموقع "فيسبوك" قائلة: "دي أغنية مسرحية سوبر كيوت خسي يا حرمة والتي تغنيها الشخصية التي أمثلها، نرمين، ومع كل هذا أنا مبسوطة أنها عجبت ناس كثيرة والذين لم تعجبهم هم أحرار طبعا بس يفهم الأول السبب وراء الأغنية قبل ما يكتب تعليق".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»