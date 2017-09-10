إخفاؤها وجه ابنتها وأغنية «خسي يا حرمة».. مواقف أثارت الجدل لـ«مي كساب»

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لم تكن أخبار المطربة مي كساب تشغل حيزًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل، إذ كانت شأنها شأن زميلاتها من الفنانات، يتم استضافتها مع كل عمل فني جديد تقدمه، ولم تكن حياتها الشخصية موضع جدل بين رواد "السوشال ميديا"، حتى تزوجت من مغني المهرجانات "أوكا"، ومن ثم أصبحت حديث الإعلام بجميع فئاته، وهو الأمر الذي سبب لها الكثير من الضيق.

"التحرير لايف" يستعرض لكم أبرز المواقف التي أثارت بها المطربة مي كساب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

زواجها من أوكا

بداية حالة إثارة الجدل حول المطربة مي كساب كانت بتداول أخبار خطبتها من مغني المهرجانات "أوكا"، والتي سرعان ما تحولت إلى واقع بعدما حاول البعض تكذيبها، فتم عقد القران في مسجد الشرطة، ومن ثم احتفل العروسان بزفافها في أغسطس 2015، تاريكن وراءهما آلاف المنشورات والتويتات التي كتبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على تلك الزيجة، بين مرحب وساخر ورافض ومتعجب.

إخفاء وجه طفلتها

منذ مولد ابنتها "فريدة" حرصت على إخفاء وجهها في الصور التي تنشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فتارة تتعمد تصويرها بوضع يخفي ملامحها، وتارة أخرى تضع على وجهها "ايموشن" لإخفاء الملامح، مثلما فعلت في صورة اُلتقطت لها مع تامر حسني وزوجته المطربة المغربية بسمة بوسيل، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، إلا أن تخلت "مي" عن قرارها ونشرت صورة ابنتها فريدة على الملأ دون حجب.

كيك الكعبة

في إبريل 2016 نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة "كيك" على شكل المسجد الحرام في احتفالها بعيد ميلاد زوجها "أوكا"، وهو الأمر الذي عرضها للانتقاد اللاذع، واعتبره البعض أمرًا غير مستحب أن تستخدم الكعبة في كيك الحلوى.

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المصحف الملون

نشرت صورة هدية تلقتها من صديقتها نيرمين زعزع، في مايو 2016، والتي كانت عبارة عن مصحف ملون، وعلقت عليه قائلة: "أغلى هدية من أغلى أخت نرمين زعزع ربنا يخلينا لبعض وما يحرمنيش منكم كلكم يا أغلى أخوات وضهر وسند"، وهو الأمر الذي عرضها للانتقاد من جانب البعض، اعتراضا على تلوين المصحف، والذي أثيرت حوله تساؤلات عن مدى شرعيته.



هجومها على شحتة كاريكا

انفصل مغني المهرجانات شحتة كاريكا عضو فريق "8%"، عن أوكا وأورتيجا، عقب خروجهما من الحبس في قضية تزوير أوراق رسمية، وهو الأمر الذي دفع "كساب" للهجوم عليه عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، إذ كتبت: "مفيش صاحب بيتصاحب ما فيش راجل بقى راجل، والنبي يا ولاد إنتو بتقولوا حكم بس ربنا كبير يمهل ولا يهمل، والدنيا دوارة ما تقلقش الدور جاي عليك، وساعتها مش هتلاقي أي حد جمبك فرجه قريب".

خسي يا حرمة

أما آخر المواقف التي أثارت بها "مي" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أغنيتها التي طرحتها مؤخرا تحت عنوان "خسي يا حرمة"، الأمر الذي دفع الكثيرين للهجوم عليها، خاصة أنها تعاني زيادة في الوزن، لكن مي كساب خرجت موضحة حقيقة الأمر عبر حسابها بموقع "فيسبوك" قائلة: "دي أغنية مسرحية سوبر كيوت خسي يا حرمة والتي تغنيها الشخصية التي أمثلها، نرمين، ومع كل هذا أنا مبسوطة أنها عجبت ناس كثيرة والذين لم تعجبهم هم أحرار طبعا بس يفهم الأول السبب وراء الأغنية قبل ما يكتب تعليق".