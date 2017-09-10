بالصور- "التعمير والإسكان" يستقبل حاجزي "سكن مصر"

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- محمود بكار:

توافد عدد من المواطنين لفرع بنك التعمير والإسكان بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، لتقديم استمارات حجز مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، في اليوم الأول لفتح باب التقدم بالاستمارات.

وتستقبل فروع بنك الإسكان والتعمير، اعتبارًا من اليوم الأحد، استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وسداد جدية الحجز الخاصة بمشروع "سكن مصر"، ولمدة شهر حتى الخميس 5 أكتوبر.

وفي تمام الثالثة عصرًا، فتح البنك أبوابه أمام المواطنين، لتقديم الاستمارات، وحرص على تعليق لافتات ضخمة داخل الفرع تحت شعار "استدراك"، ذكر فيه إنه "بشأن كراسة الشروط الخاصة بوحدات المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر، يتم تعديل البند رقم ٣ من شروط الحجز، ليصبح "لم يسبق للمتقدم أو لأحد من أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات".

كما حرص فرع البنك، على تعليق منشورات على جدرانه الخارجية، تفيد بشروط الحجز ونظم السداد.

وقبل فتح باب الفرع أمام المواطنين، لبدء تقديم الاستمارات، دارت أحاديث جانبية عن قيمة مقدمات الحجز واحتساب الأقسام ربع السنوية، باختلاف المدن المتاح بها المرحلة الأولى من المشروع.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من المشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، على ان يتم التخصيص من خلال القرعة العلنية، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكراً، حيث إنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات، بحسب وزارة الإسكان.

يشار إلى أن سحب كراسات الشروط مستمر حتى آخر يوم في التقديم في ٨ فروع للبنك، وهي فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل.