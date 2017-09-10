إنقاذ حوالى 300 لاجئ سوري قبالة سواحل قبرص

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة القبرصية، الأحد، إنقاذ أكثر من 300 لاجئ سوري كانوا على متن مركبين مقابل السواحل الشمالية الغربية للجزيرة المتوسطية.

وهذا العدد الأكبر من اللاجئين الذين ينقذهم جهاز خفر السواحل القبرصي في يوم واحد منذ بدء النزاع السوري في 2011.

وأفادت الشرطة أن اللاجئين وبينهم 30 امرأة و73 طفلا، هم 305 أشخاص بالإجمال انطلقوا من مرسين في تركيا ودفع كل منهم مبلغ ألفي دولار للمهربين.

كما أوقف رجل في الـ36 عاما يشتبه في أنه ربان إحد المركبين ويفترض أن يمثل أمام محكمة بافوس.

وسينقل اللاجئون الذين بدوا في صحة جيدة بأغلبيتهم إلى مركز استقبال في نيقوسيا، فيما نقلت سيدة ورضيعها البالغ 10 اشهر إلى المستشفى.

وقبرص مقسمة منذ اجتياح الجيش التركي شطرها الشمالي عام 1974، إلى كيانين هما الجمهورية القبرصية في الجنوب العضو في الاتحاد الأوروبي و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها إلا تركيا.

وتبعد 150 كلم عن سوريا لكنها لم تسجل حتى الآن تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين.

لكن ومنذ سبتمبر 2014، وصلت أكثر من عشرة قوارب الى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط على متنها أكثر من 1500 مهاجر.