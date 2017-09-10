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ضبط 3 عاطلين لسرقتهم حقيبة محاسب من داخل سيارته بمنطقة شبرا

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 عاطلين لسرقتهم حقيبة محاسب من داخل سيارته بمنطقة شبرا

04:16 م الأحد 10 سبتمبر 2017

ضبط 3 عاطلين لسرقتهم حقيبة محاسب من داخل سيارته بمنطقة شبرا

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة حقيبة بداخلها نقود ومتعلقات شخصية من سيارة محاسب بمنطقة شبرا.

تعود أحداث الواقعة حال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا، بشارع الترعة البولاقية فاشتبهوا في 3 أشخاص، وبالكشف عن هويتهم تبين أنهم كل من "هاني.ف"، 31 سنة، عاطل، مسجل خطر، "محمد.س"، 29 سنة، عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 9080 لسنة 2014م الأميرية "سلاح أبيض" والمقضي فيها بالحبس لمدة شهر؛ وبحوزته قطعة بوجيه سيارة، "أسامة.ع"، 32 سنة، عاطل، مسجل خطر، وبحوزتهم حقيبة يد بداخلها 800 جنيه، حافظة نقود، بعض المتعلقات الشخصية.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل سيارة ملاكي تحمل رقم "ن س و 175"، ماركة نيسان صني، ومالكها يدعى، أندرو عماد، 30 سنة، محاسب بالمنطقة الحرة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام قطعة "البوجيه" المضبوطة بحوزة المتهم الثاني، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وأضاف بأنه كان في طريقه لعمل المحضر اللازم.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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