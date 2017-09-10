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بالصور .. 8 مشاهد من معركة الـ15 دقيقة بين الشرطة والخلية الإرهابية بأرض اللواء

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مصراوي Masrawy

بالصور .. 8 مشاهد من معركة الـ15 دقيقة بين الشرطة والخلية الإرهابية بأرض اللواء

04:15 م الأحد 10 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

تصوير – نادر نبيل:

دوى انفجار هز أرجاء المنطقة، تبعه أصوات إطلاق رصاص لا يتوقف وسط كر وفر، هذا ليس مشهدًا سينمائيًا في فيلم أكشن، لكنها أحداث المداهمة الأمنية للوكر الإرهابى بشارع مصنع الإسفنج بأرض اللواء، فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وإصابة 3 شرطيين.

"مصراوي" يستعرض 8 مشاهد من تلك العملية التي بدأت في الساعات الأولى من الصباح..

الثانية فجرا: حضرت سيارة ملاكي حمراء يستقلها عدد من الشباب صعدوا إلى شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 7 بشارع حسين عبد الباقي.

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الثالثة والنصف فجرا: تواجدت عربات مصفحة تابعة لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزي وأفراد من عناصر الشرطة السرية.

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الرابعة فجرا: انتهت قوات الشرطة من تطويق الشارع من الجانبين، وتحذير الأهالي من الخروج عبر الشرفات، وضرورة التزام منازلهم حرصا على سلامتهم.

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الرابعة والنصف فجرًا: خرج أحد العناصر المسلحة من العقار المستهدف في طريقه لمسجد على بعد خطوات من مسكنه، فاستوقفته قوات الأمن.

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الخامسة إلا الربع فجرًا: فوجئت قوات الشرطة أثناء استجواب المتهم في مدخل العقار بإلقاء قنبلة من الوكر ما أسفر عن إصابة 3 شرطيين (نقلوا على الفور إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة) وتهشم 3 سيارات.

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الخامسة فجرا: انفجرت عبوة ناسفة أخرى داخل الشقة أعقبها تبادلٌ لإطلاق النار بين قوات الشرطة والعناصر المسلحة، استمر 15 دقيقة، انتهى بمقتل 7 منهم وتحول أحدهم لأشلاء.

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الخامسة والنصف: بدأ خبراء المفرقعات في تمشيط المنطقة بالكامل، بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، علاوة على مسح الشقة بالداخل، ولم يعثر على أية مواد متفجرة.

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السادسة صباحا: وصل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحادث ومناظرة الجثث تمهيدًا لنقلها إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

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مصراوي Masrawy

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