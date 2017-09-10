في بيان ناري ضد مرتضى.. سليمان يكشف حقيقة منع زوجته من دخول الزمالك

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أصدر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بيانًا للرد على مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالي، وذلك على إثر الفيديو الذي نشره الزمالك لحظة دخول زوجة سليمان، واتهامه بالبلطجة واقتحام أبواب النادي والاشتباك مع الأمن.

وجاء نص بيان أحمد سليمان كالتالي:

«واصل مرتضى منصور رئيس الزمالك الكذب الذي أصبح بمثابة هواء يتنفسه ولا يستطيع العيش بدونه.. وقام بنشر فيديو جديد على موقع النادي ( يعتقد أنه ضدي ولكن هو لصالحي ويعزز موقفي السليم) يؤكد فيه بأن زوجتي دخلت النادي دون أي اعتراض من جانب الأمن.

واليكم تفاصيل تكذيب هذا الكذب الواضح والبين والذي لا يقبل حتى التشكيك من أي عاقل.

أولا..من قال إن زوجتي تم منعها من الدخول؟ ما ذكرته هو أن زوجتي كانت تجلس في حديقة الكابتن عبده نصحي مع زوجة الكابتن عزمي مجاهد وبنت الكابتن عبده نصحي وحفيدته وآخرين وحضر اليهم 6 من أفراد الأمن ليخرجوها من النادي ولذلك استغاثت بي وهو ما اضطرني للذهاب إلى النادي بمفردي، ولا اعتقد أن من كانوا يجلسون مع زوجتي من سيدات محترمات يكذبون هذه الواقعة.

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ثانيًا.. الفيديو المنشور لا يظهر إذا كانت زوجتي من دخلت إلى النادي أم لا رغم يقيني بأنها ليست زوجتي التي في الفيديو، ولو افترضنا أن هذا صحيح فهو لم يكن يوم الخميس الماضي الذي حدثت فيه الواقعة لأن الملابس التي كانت ترتديها يوم الخميس ليست نفسها الموجودة في الفيديو وهذا دليل آخر على هذا الكذب المستمر.

ثالثا.. إذا كان رئيس الزمالك ومعاونوه المنافقون يدعون بأن أي عضو يدخل النادي لابد من إظهار الكارنيه الخاص بالعضوية، فهل رئيس الزمالك يبرز كارنية العضوية في كل مرة يدخل فيها النادي أم يظهر الكارنية للتصوير والشو الإعلامي فقط لكي يقال إنه يظهر الكارنيه عند الدخول، وهل يجرؤ أحد في أمن النادي أن يسأل رئيس الزمالك أين الكارنيه الخاص بك، وهل أعضاء مجلس الإدارة يبرزون الكارنيه؟ وهل رموز الزمالك أمثال ميدو وخالد الغندور وآخرين ممن ليسوا أعضاء بالنادي يسألهم أمن النادي عن الكارنيه عند الدخول؟، ولذلك فموضوع إظهار الكارنية هو حق يراد به باطل لأنني عندما كنت عضوا في مجلس الإدارة لم يكن أحد يسألني من الأمن عن كارنيه العضوية، وكذلك أعضاء المجلس الآخرين بما فيهم نجل رئيس النادي نفسه!.

رابعا..رئيس الزمالك بعدما فشل في اقناع الجميع بأنني اقتحمت النادي وكسرت الزجاج وأصبت أمن النادي بالجروح مثلما هو واضح في الفيديو الأول يحاول بشتى الطرق أن يصحح صورته أمام أعضاء النادي والجماهير حتى لو كان ذلك بالكذب وتلفيق الاتهامات أو بتعليق صور عضوات النادي المحترمات على أبواب النادي حتى لو كان منهم رموز أو أبناء رموز أو زوجات رموز الزمالك.

وأخيرًا..سأعرض أمام أعضاء الزمالك المحترمين والجماهير غدًا مفاجآت كثيرة حول هذا الكم من التلفيق والكذب (والشغل البلدي القديم الذي عفا عليه الزمن من سنين طويلة) الذي تم كتابته في المحضر الذي تم تحريره ضدي والذي يثبت للجميع بأن رجل القانون مرتضى منصور ليس لديه أي مانع في أن يلفق أي اتهامات ضد أي شخص يختلف معه حتى في الرأي.