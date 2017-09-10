نيابة أسوان تقرر استمرار حبس النائب السابق "محمد العمدة" 15 يوما

أسوان - إيهاب عمران:

قررت نيابة أسوان اليوم الأحد، استمرار حبس عضو مجلس الشعب السابق "محمد محمود علي حامد" الشهير بـ"محمد العمدة" لمدة 15 يومًا، ورفض قرار إخلاء سبيله.

ونظرت النيابة، اليوم الأحد، في قرار تجديد حبس النائب السابق، وقررت استمرار حبسه، ورفض الاستئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر عن محكمة أسوان الجزئية بكفالة 10 آلاف جنيه.

واستأنفت النيابة العامة بأسوان على قرار إخلاء سبيل عضو البرلمان السابق محمد العمدة، عقب إخلاء سبيله بكفالة، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وحيازة منشورات تحريضية لقلب نظام الحكم.

يذكر أن النائب السابق محمد العمدة ألقى القبض عليه في يونيو الماضي لاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وحيازة منشورات تحريضية.