ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 12 "طربة حشيش" بالشرقية
ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 12 "طربة حشيش" بالشرقية
03:48 م الأحد 10 سبتمبر 2017
المتهمين
الشرقية – فاطمة الديب:
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عاطل، وسائق؛ بحوزتهما كمية من "الحشيش"، قبل ترويجها بمحافظة الغربية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد. ص.م" 30 عامًا، عاطل، و"السيد. م. م" 52 عامًا، سائق، مُقيم بمحافظة الغربية؛ بحوزتهما 12 "طربة حشيش" تزن حوالي 3 كيلو جرام.
بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18497 جنح مشتول السوق لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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