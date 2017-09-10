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360 مليون جنيه قروض لشباب البحيرة ضمن برنامج "مشروعك"

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مصراوي Masrawy

360 مليون جنيه قروض لشباب البحيرة ضمن برنامج "مشروعك"

03:46 م الأحد 10 سبتمبر 2017

البحيرة – أحمد نصرة:

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالي قيمة القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك " بلغت حتى اليوم الأحد، 360 مليونا و927 ألف جنيها.

وتوفر القروض 22 ألفا و797 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة وذلك عن طريق 8828 مشروع استثماري صغير ومتوسط تم تمويلها حتى الآن.

ووجهت المحافظ بضرورة تسهيل إجراءات منح القروض أمام الراغبين من الشباب لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

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