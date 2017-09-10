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لم تلتزم بـ"الدايت" في العيد؟.. إليك هذه النصائح

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مصراوي Masrawy

لم تلتزم بـ"الدايت" في العيد؟.. إليك هذه النصائح

04:01 م الأحد 10 سبتمبر 2017

لم تلتزم بـ"الدايت" في العيد؟.. إليك هذه النصائح

كتب - هشام عواض:

بعد قضاء عيد الأضحى وتناول اللحوم والأطعمة الدسمة، يقلق البعض من الذين يتبعون "الدايت" وممارسة الرياضة من عدم تمكنهم من العودة مرة أخرى لنظامهم الغذائي، إلا أن هذا الأمر ليس كارثيًا كما يتوقعه البعض.

قال الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية لـ"مصراوي"، إنه مهما قام الشخص بعدم الالتزام بنظام "الدايت" في العيد، فهذا لن يكسبه دهون عالية كما يتصور، حيث أن في العيد الجسم يتعرض للصدمة من كميات الأكل، ويصبح أكثر قدرة على حرق الطعام، ويحدث العكس تمامًا بأن يأهل الشخص بأن يقل أكثر.

وأضاف "عبيد"، أن صالات الجيم تغلق في العيد، ولهذا فخلال هذه الفترة لا يتمرن أكثر الناس، لكن ذلك لا يعني أن العضلات تقل خلال هذه الفترة، ومع العودة للعب سيعود الجسم كما كان قبل العيد دون أي مشاكل.

وللأشخاص الذين زادوا نسبة عالية من ، يجب تكثيف التمرين في الفترة الحالية، بأداء التمارين في الصباح بأداء التمارين الهوائية والكارديو وفي الليل ممارسة تمارين الجيم. مع مراعاة أن تكون نسبة الكربوهيدرات في الطعام قليلة جدًا.

 

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مصراوي Masrawy

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