بيان عاجل من وزارة الداخلية بعد قليل
بيان عاجل من وزارة الداخلية بعد قليل
03:57 م الأحد 10 سبتمبر 2017
وزارة الداخلية
كتب- علاء عمران:
تصدر وزارة الداخلية، بياناً مهماً وعاجلاً، بعد قليل، بشأن جهود مكافحة الإرهاب.
وسنوافيكم بالتفاصيل...
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