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بيان عاجل من وزارة الداخلية بعد قليل

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مصراوي Masrawy

بيان عاجل من وزارة الداخلية بعد قليل

03:57 م الأحد 10 سبتمبر 2017

بيان عاجل من وزارة الداخلية بعد قليل

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

تصدر وزارة الداخلية، بياناً مهماً وعاجلاً، بعد قليل، بشأن جهود مكافحة الإرهاب.

وسنوافيكم بالتفاصيل...

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