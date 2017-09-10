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نيابة أمن الدولة تأمر بتشريح جثامين 10 إرهابيين لتحديد هويتهم بأرض اللواء

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مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تأمر بتشريح جثامين 10 إرهابيين لتحديد هويتهم بأرض اللواء

03:49 م الأحد 10 سبتمبر 2017

نيابة أمن الدولة تأمر بتشريح جثامين 10 إرهابيين لتحديد هويتهم بأرض اللواء

كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بتكليف مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثامين 10 إرهابيين الذين قتلوا جراء تفجير وتبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة أمنية لشقتين اتخذهما الإرهابيون مخبئاً بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، للوقوف على كيفية حدوث الإصابات التي أودت بحياتهما.

كما قررت النيابة تكليف المعمل الجنائي، والطب الشرعي، بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي إن إيه) لتحديد هوية القتلى في الاشتباك الناري الذي صاحب المداهمة.

وكلفت النيابة أيضا خبراء تحقيق الأدلة الجنائية، بفحص الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة التي تم العثور عليها بالشقتين، وتحديد طبيعتها ومدى قابليتها للاستخدام، وفحص موقع الانفجار الذي وقع جراء قيام أحد العناصر الإرهابية بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته قبيل بدء المداهمة الأمنية.

كان فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، قد أجرى معاينة للشقتين اللتين تم اتخاذهما كمخبئين من قبل العناصر الإرهابية، حيث تبين وجود آثار لتبادل إطلاق النيران (فوارغ طلقات وأعيرة نارية) وتفجير جراء عبوة ناسفة، وجثامين لعشرة قتلى من الإرهابيين، عثر على 8 منهم بشقة، و 2 آخرين بشقة أخرى.

وأمرت النيابة – خلال المعاينة -بالتحفظ على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة التي عثر عليها بالمخبئين، وتكليف الجهات الفنية المختصة بفحصها وإيفاد النيابة بتقرير فني بشأنها.

وقام محققو النيابة بالتوجه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للاستماع إلى أقوال 5 من رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء تبادل إطلاق النيران خلال المداهمة الأمنية، وذلك للوقوف على تفاصيل الواقعة وأسباب حدوث إصاباتهم.

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