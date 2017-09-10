وزير التعليم العالي يزور جامعة نازاباييف بكازاخستان

كتب- محمد قاسم:

زار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة نازارباييف بكازاخستان.

ورافق عبد الغفار، خلال الزيارة، السفير هيثم صلاح كامل، سفير مصر لدى كازاخستان، والدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير لشئون العلاقات الثقافية والبعثات والجامعات، والدكتور حمدان إبراهيم، الملحق الثقافي بكازاخستان، بالإضافة إلى "شيجيو كاتسو"، رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، وذلك على هامش اجتماعات القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة حالياً بكازاخستان.

وناقش الجانبان، خلال الزيارة، سُبل الشراكة المستقبلية في مجالي التعليم والبحث العلمي بالمرحلة الجامعية الأولى، ومرحلة الدراسات العليا في مجالات صناعة الروبوتات، والهندسة والعلوم الزراعية، حيث اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية والجامعة الكازاخية؛ بهدف إيفاد طلاب مصريين للدراسة بالجامعة الكازاخية في مجالات: "الهندسة، وعلوم الفضاء، والتعدين والجيولوجيا، وعلوم البترول، والعلوم التربوية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية".

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن استعداد مصر لتقديم منح دراسية واستضافة طلاب جامعة نازارباييف للتدريب في الجامعات المصرية، وخاصةً في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة، موجهًا الدعوة إلى رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا لزيارة مصر؛ بهدف تفعيل التعاون في مجالي البحث العلمي والتعليم.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة نازارباييف، بالدعوة، معربًا عن تطلعه إلى زيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وقام الوفد المصري، في ختام الزيارة، بعمل جولة داخل الجامعة؛ للتعرف على إمكانياتها التدريسية والبحثية.

يذكر أن جامعة نازارباييف أنشئت عام 2010، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام جمع من طلابها خلال زيارته لكازاخستان الأخيرة.