وحدات المظلات تشارك قوات الإنزال الروسية تدريب «حماة الصداقة 2»

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تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية، فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 2"، الذي تستضيفه جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 9 حتى 22 سبتمبر الجاري.

بدأت الفعاليات بوصول القوات المصرية إلى منطقة التدريب، في مدينة نوفورسيسك الروسية، إذ اصطفت عناصر رمزية من القوات المشاركة من الجانبين، ورفع العلمان المصري والروسي، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين.

ونفذ التدريب "حماة الصداقة" للمرة الأولى فى مصر في أكتوبر 2016، ويعد أحد التدريبات المشتركة الهامة لوحدات المظلات بما يمثله من بيئة خصبة لتبادل الخبرات التدريبية المختلفة، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات المدرعة، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة.

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وتم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العناصر والقوات المشاركة في التدريب.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية، التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات التدريبية، وترسيخ علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة.