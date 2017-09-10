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«عادوا من السعودية لقضاء العيد فلقوا مصرعهم».. ذبح أسرة كاملة بالفيوم

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«عادوا من السعودية لقضاء العيد فلقوا مصرعهم».. ذبح أسرة كاملة بالفيوم «عادوا من السعودية لقضاء العيد فلقوا مصرعهم».. ذبح أسرة كاملة بالفيوم

التحرير

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لقيت أسرة مكونة من 3 أشخاص مصرعها، اليوم الأحد، ذبحًا داخل منزلهم بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد العثور على أحمد عثمان يونس وزوجته وابنته مذبوحين بآلة حادة على يد مجهولين داخل منزلهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الزوج وزوجته وابنتهم التي لم تتجاوز العامين من منذ عشرون يومًا لحضور عيد الأضحى وسط أسرتهم، واعتادوا على تناول الإفطار عند أسرة زوجته يوميًا، وصباح اليوم لم تذهب الأسرة لتناول الإفطار كما اعتادت فقلقت والدة الزوجة عليهما وحاولت الاتصال بهما، لكن دون رد.

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قررت والدة الزوجة الذهاب لمنزل ابنتها برفقة أحد أقاربها ودقت الباب أكثر من مرة ولم يفتح أحد لها، فقررت فتح المنزل بالمفاتيح التي معها، لأن ابنتها اعتادت ترك نسخة من المفاتيح لها لفتح المنزل وتنظيفه من حين لآخر، وعندما فتحت الباب وجدت ابنتها وزوجها وحفيدتها مذبوحين.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، لنقل الجثث إلى المشرحة، والوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

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التحرير

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