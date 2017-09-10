بعد تصادم القطارات.. النقل تصرف 70 مليون جنيه «مكافأة» للعاملين بالسكة الحديد

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أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى باسم الهيئة، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرر صرف منحة بمبلغ ٧٠٠ جنيه لجميع العاملين بالهيئة والشركات التابعة، الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 ألف موظف.

وأوضح أبو هرجة، أنه تقرر صرف المنحة نتيجة الجهد الملموس خلال الفترة الماضية، وخاصة تشغيل القطارات وانتظامها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويأتى ذلك نتيجة اهتمامات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالعنصر البشرى.

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يأتى ذلك بعد الضغوط التى انتهجها سائقو القطارات بالسكة الحديد على قيادات الهيئة ووزير النقل بعد واقعة تصادم قطارى الإسكندرية الأخير، الذى راح ضحيته عشرات الأبرياء، وخلف وراءه مئات المصابين، حيث نجح السائقون فى تأخير القطارات عن الانطلاق والوصول فى موعدها المقرر بكل المحطات التابعة للسكة الحديد، مما انعكس بالسلب على قطاع التشغيل وأثار استياء آلاف الركاب قبل عيد الأضحى، وهو ما جعل وزير النقل يرضخ لطلباتهم المادية بصرف المنحه السنوية لهم، رغم إهمالهم المتعمد وتأخيرهم القطارات.