أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بعد تصادم القطارات.. النقل تصرف 70 مليون جنيه «مكافأة» للعاملين بالسكة الحديد

Google+ Print
بعد تصادم القطارات.. النقل تصرف 70 مليون جنيه «مكافأة» للعاملين بالسكة الحديد بعد تصادم القطارات.. النقل تصرف 70 مليون جنيه «مكافأة» للعاملين بالسكة الحديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى باسم الهيئة، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرر صرف منحة بمبلغ ٧٠٠ جنيه لجميع العاملين بالهيئة والشركات التابعة، الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 ألف موظف.

وأوضح أبو هرجة، أنه تقرر صرف المنحة نتيجة الجهد الملموس خلال الفترة الماضية، وخاصة تشغيل القطارات وانتظامها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويأتى ذلك نتيجة اهتمامات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالعنصر البشرى.

شاهد أيضا

يأتى ذلك بعد الضغوط التى انتهجها سائقو القطارات بالسكة الحديد على قيادات الهيئة ووزير النقل بعد واقعة تصادم قطارى الإسكندرية الأخير، الذى راح ضحيته عشرات الأبرياء، وخلف وراءه مئات المصابين، حيث نجح السائقون فى تأخير القطارات عن الانطلاق والوصول فى موعدها المقرر بكل المحطات التابعة للسكة الحديد، مما انعكس بالسلب على قطاع التشغيل وأثار استياء آلاف الركاب قبل عيد الأضحى، وهو ما جعل وزير النقل يرضخ لطلباتهم المادية بصرف المنحه السنوية لهم، رغم إهمالهم المتعمد وتأخيرهم القطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»