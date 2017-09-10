«حرس الحدود» تضبط مليونا و250 ألف قرص ترامادول

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تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة على الحدود الغربية، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة المكثفة لمكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الأحد، أن إحدى دوريات حرس الحدود تمكنت من ضبط مخزن للمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم بالحدود الغربية، به مليون و250 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، ونحو 800 كيلوجرام من الحشيش، وضبط فردين من تجار المواد المخدرة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.