أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«حرس الحدود» تضبط مليونا و250 ألف قرص ترامادول

Google+ Print
«حرس الحدود» تضبط مليونا و250 ألف قرص ترامادول «حرس الحدود» تضبط مليونا و250 ألف قرص ترامادول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة على الحدود الغربية، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة المكثفة لمكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين.

شاهد أيضا

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الأحد، أن إحدى دوريات حرس الحدود تمكنت من ضبط مخزن للمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم بالحدود الغربية، به مليون و250 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، ونحو 800 كيلوجرام من الحشيش، وضبط فردين من تجار المواد المخدرة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»