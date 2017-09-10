وزير الزراعة: نظام الري الحديث يزيد من إنتاجية المحصول

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قام الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بزيارة مزرعة "موالح" ملك لـ عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، والمقامة على مساحة 110 أفدنة مخصص منها 50 فدانًا لثمار الخوخ، و40 فدانًا للموالح و40 فدانًا للعنب، وذلك بمدينة الرياض.

وأكد "الوزير" أن سبب زيارته لمزرعة النائب هو الإطلاع على تجربتها في تحويل نظام الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.

شاهد أيضا

وأضاف أن نظام تحويل الري من الغمر إلى الري الحديث، يسهم في توفير 40% من المقنن المائي، لافتًا إلى أنه يسهم كذلك في زيادة إنتاجية المحصول ورفع قابليته للتصدير.

كان وزير الزراعة قد وصل صباح اليوم الأحد لمحافظة كفر الشيخ، لبحث تطوير المراكز البحثية.