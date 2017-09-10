أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الزراعة: نظام الري الحديث يزيد من إنتاجية المحصول

Google+ Print
وزير الزراعة: نظام الري الحديث يزيد من إنتاجية المحصول وزير الزراعة: نظام الري الحديث يزيد من إنتاجية المحصول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بزيارة مزرعة "موالح" ملك لـ عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، والمقامة على مساحة 110 أفدنة مخصص منها 50 فدانًا لثمار الخوخ، و40 فدانًا للموالح و40 فدانًا للعنب، وذلك بمدينة الرياض.

وأكد "الوزير" أن سبب زيارته لمزرعة النائب هو الإطلاع على تجربتها في تحويل نظام الري بالغمر إلى الري بالتنقيط. 

شاهد أيضا

وأضاف أن نظام تحويل الري من الغمر إلى الري الحديث، يسهم في توفير 40% من المقنن المائي، لافتًا إلى أنه يسهم كذلك في زيادة إنتاجية المحصول ورفع قابليته للتصدير.

كان وزير الزراعة قد وصل صباح اليوم الأحد لمحافظة كفر الشيخ، لبحث تطوير المراكز البحثية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»