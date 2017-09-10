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انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي «النجم الساطع 2017»

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انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي «النجم الساطع 2017» انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي «النجم الساطع 2017»

التحرير

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انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، اليوم الأحد، الذي يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في المنطقة الشمالية العسكرية.

وتتضمن فعاليات المناورة "النجم الساطع 2017"، هذا العام، تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاه الميكانيكي والمدرعات المصرية والأمريكية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية تجريها عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية، كما يعقد على هامش التدريب تنظيم ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤى، فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية والجهود المبذولة، في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك لعناصر هيئات القيادة من الجانبين، باستخدام الحاسب الآلي للتدريب على مكافحة التهديدات المختلفة، وفقا لأحدث منظومات القيادة والسيطرة الآلية، وكذا التدريب العملي المشترك على أعمال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، والتي يتم تنفيذها داخل ميدان التدريب على القتال في المدن.

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وشهدت الأيام الماضية تنظيم وصول القوات الأمريكية المشاركة، والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية.

وتعكس تدريبات النجم الساطع، عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، إذ تم تنفيذ التدريب على مدى 12 دورة سابقة، بدءا من عام 1981 حتى عام 2009، وشارك به العديد من الدول الشقيقة والصديقة سواء بقوات أو بصفة مراقبين، ويأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة، التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بمختلف أفرعها وتخصصاتها.

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التحرير

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