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رئيس «تضامن البرلمان»: عقد حوار مجتمعي 25 سبتمبر بشأن قضية الزيادة السكانية

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رئيس «تضامن البرلمان»: عقد حوار مجتمعي 25 سبتمبر بشأن قضية الزيادة السكانية رئيس «تضامن البرلمان»: عقد حوار مجتمعي 25 سبتمبر بشأن قضية الزيادة السكانية

التحرير

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قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد حوارا مجتمعيا موسعا يوم 25 سبتمبر الجاري، حول قضية الزيادة السكانية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنه تم توجيه الدعوة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لحضور اللقاء، الذى من المقرر أن يبدأ من العاشرة صباحا على أن ينتهى فى السابعة مساء، وأيضا تم توجيه الدعوة للأزهر والكنيسة وأساتذة الجامعات والعلماء المتخصصين فى الدين، وذلك بهدف وضع كل مؤسسات الدولة أمام مسئولياتها.

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وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للدكتور على جمعة، والدكتور شوقى علام، والأنبا بولا، والدكتور أحمد عمر هاشم، وجميع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، حيث إن قضية السكان هى قضية تهم الجميع.

وكشف رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، عن محاور اللقاء قائلا: «إنه سيتناول عدة محاور وهى خفض معدل النمو السكانى والتوعية بالقضية السكانية، ورفع خصائص السكان، والرعاية المتكاملة وتمكين المرأة ورفع معدل النمو الاقتصادى».

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التحرير

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