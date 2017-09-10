أبو الغيط يدعو لحوار مباشر بين الحكومة العراقية والأكراد

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دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى حوار مباشر لاحتواء الخلافات القائمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق، عبر الحوار واستنادا لما ينص عليه الدستور العراقي، فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومن أجل ترسيخ مفهوم الدولة الفيدرالية الديمقراطية القوية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط لمس خلال اللقاءات التي أجراها خلال زيارته للعراق، التي اختتمها مساء أمس السبت، اتساع هوة الثقة في العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية.

وأشار عفيفي، في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن الزيارة شهدت لقاءه بكل من رئيس الحكومة حيدر العبادي في بغداد، ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في أربيل.

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وأوضح أن الأمين العام ناقش مع المسئولين العراقيين أبعاد الاستفتاء المقرر عقده في إقليم كردستان، ٢٥ سبتمبر الجاري، وتداعياته المحتملة، سواء على المستوى الوطني في العراق أو على مستوى الإقليم العربي ككل، وذلك في ضوء ما يرتبط بعقده من تعقيدات وما يثيره من تخوفات، حول إمكانية تمهيده لانفصال الإقليم من طرف واحد عن الدولة العراقية، التي تمثل محورا هاما من محاور الأمن القومي العربي.

وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة، التي يواجهها العراق خلال المرحلة الحالية، وعلى رأسها خطر الإرهاب الذي يجسده تنظيم داعش، إضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسئولين أعربا عن ترحيبهما بزيارة الأمين العام، وبحرصه على التواصل مع كل منهما في هذا الموضوع الهام، خاصة في إطار اضطلاعه بدوره المنوط به وفقا لمسئولياته.