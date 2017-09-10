أبو الغار لـ«التحرير»: «ماليش علاقة بوثيقة ممدوح حمزة.. وماقابلتوش من سنة ونصف»

التحرير

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نفى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق، ما تداوله بعض المواقع الإخبارية عن حضوره لقاءات أو اجتماعات بشأن تأسيس جبهة جديدة تدشنها قوى سياسية، تحت اسم «جبهة التضامن للتغيير»، التي تضمنت عددا من الأطروحات السياسية التى تخلص فى النهاية لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينسب إليه.

وأكد أبو الغار، فى تصريح لـ«التحرير» أنه لم يلتق ممدوح حمزة منذ سنة ونصف، ولا يعلم شيئا عن الوثيقة المتداولة و«ماعنديش فكرة عن الموضوع»، ولم يحضر اجتماعات أو لقاءات من هذا النوع، ولم يوقع على شيء، كاشفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ممدوح حمزة مرة واحدة، ولكنه اعتذر عن المشاركة في أي شيء، لأنه لا يشارك في مثل هذه اللقاءات، قائلا: «ماليش دعوة بالحاجات دي».

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ولفت أبو الغار إلى أنه منذ ترك رئاسة الحزب في شهر إبريل سنة 2016، ليس له علاقة بالعمل السياسي، متوقعًا أنه لن يكون هناك أي وثيقة أو عمل جبهة.