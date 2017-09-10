التحرير

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كتب- أمين طه وهالة صقر:

6 سنوات مضت على حل المجالس الشعبية المحلية، ومنذ ذلك الوقت وفكرة إجراء انتخابات محلية جديدة متوقفة على إصدار قانون المحليات الجديد، الذى لم يصدر حتى الآن، وذلك رغم إعلان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السيجيني، الانتهاء من مناقشته، وتسليم التقرير الخاص به للدكتور على عبد العال، من أجل تحديد موعد البدء فى مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان والتصويت عليه، وإلى الآن لم تتم مناقشته بالبرلمان، الأمر الذى أثار الجدل حول أسباب تأخر صدور القانون وجعلنا نتساءل: لماذا تخشى الحكومة إصدار قانون المحليات حتى الآن؟

«حرص اللجنة على إعداد قانون يُفعل اللا مركزية وراء التأخير»

من جانبه يقول النائب أحمد سليمان خليل، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت تمامًا من مناقشة ومراجعة جميع ملاحظات قانون الإدارة المحلية، وسيتم عرضه فى الجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، مشيرًا إلى أن إعداد القانون تم بمشاركة أعضاء اللجنة والقوى المجتمعية وعدد من الخبراء المتخصصين.

وأضاف خليل، فى تصريحات لـ«التحرير»، أن اللجنة حرصت على إعداد قانون يضع نظامًا صحيحًا للمحليات ويكافح الفساد فى المحليات، ويُفعل اللا مركزية فى المحافظات، لذلك أخد وقتًا كبيرًا حتى يخرج بالشكل الذى يرضي المصريين ويسهم فى تقدم الدولة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

«حتى يتصدى للثغرات التى تفتح أبواب الفساد»

بينما قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية أفضل بكثير من صدوره بشكل لا يؤهله للتصدى لكل السلبيات والثغرات التى تفتح أبوابا للفساد، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون القانون قادرًا على إحداث طفرة فى الإدارة المحلية والقضاء على كل أشكال الفساد.

وأضافت النائبة، فى تصريحات لـ«التحرير»، أن قانون المحليات لم يعرض على الجلسة العامة، ومن الممكن أن يتم إجراء تعديلات كثيرة على مسودة القانون التى أعدتها اللجنة، ويخرج بشكل مغاير تمامًا عن الشكل الذى خرج به من اللجنة، لافتة إلى أن إجراء أى تعديلات على مسودة القانون المقدم من اللجنة سيصب فى المصلحة العامة.

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وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يمس كل جوانب الإصلاح فى الدولة المصرية، لأن المحليات تعتبر الركيزة الأساسية لوجود نظام سياسي سليم، مشيرة إلى أن فكرة الحكومة فى إنشاء مجالس استشارية في المحافظات لن تكون بديلة عن انتخابات المحليات، لأن هذا المجلس دوره استشارى وليس رقابيًا.

«توسيع صلاحيات المحليات ضد رغبة الحكومة»

فى حين قال الدكتور حسن الخيمي، الخبير بالإدارة المحلية، إن سبب التأخر في إصدار قانون الإدارة المحلية هو التردد من جانب الحكومة، لأن مقترح القانون الذي تقدمت به اللجنة المختصة بوزارة التنمية المحلية طالب باختيار كل القيادات المحلية بالانتخاب، ومن بينهم المحافظ أيضًا، وهذا الاتجاه يعتبر ضد إرادة الحكومة.

وأوضح الخيمي، فى تصريحات لـ«التحرير»، أن عملية الانتخاب للمحافظ تعني وجود قيادة شعبية من الصعب السيطرة عليها من خلال الدولة، لأن صاحب القيادة الشعبية يتمتع بنفوذ قوية، لافتًا إلى أن المقترح طالب أيضًا بتوسيع سلطات المجالس المحلية مما يعطيها الحق في استجواب المحافظ، وهذا أيضًا غير مقبول وضد رغبة الحكومة، لأن المحافظ بذلك سيخضع للمساءلة الشعبية.

«تكدس القوانين بالبرلمان السبب فى التأخير»

وفى نفس السياق قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ومجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن سبب تأخر صدور القانون هو تكدس القوانين بالبرلمان منذ انعقاده، وهناك أولويات في التشريعات ففضلوا مناقشة قانون الاستثمار أولًا لما له من أهمية في تشجيع الاستثمار في مصر.

وأوضح عطية، فى تصريح لـ«التحرير»، أن قانون المحليات سيتم عرضه على المجلس بدور الانعقاد المقبل فى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون ضروري للبدء في انتخاب المجالس المحلية للحد من انتشار الفساد.