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شركة جديدة تنضم لفضيحة انبعاثات سيارات الديزل عالميًا

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شركة جديدة تنضم لفضيحة انبعاثات سيارات الديزل عالميًا شركة جديدة تنضم لفضيحة انبعاثات سيارات الديزل عالميًا

التحرير

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طالت فضيحة انبعاثات المحركات التي تعمل بالوقود الديزل شركة "بيجو" الفرنسية، وهو ما يأتي امتدادًا للعديد من شركات السيارات على مستوى العالم التي عانت من فضيحة محاولة خداع الأجهزة الخاصة بقياس معدلات الانبعاثات، والتي بدأتها العملاقة الألمانية "فولكس فاجن".

ووفقًا لصحيفة "صن داي تايمز" البريطانية، فإن الشركة "بيجو - ستروين" الفرنسية اعترفت بأنها حاولت خداع أجهزة القياس بإظهار نتائج لانبعاثات الديزل لا تتوافق مع المعدلات الواقعية لسياراتها.
وشمل الاعتراف الصادر عن الشركة الفرنسية سياراتها التي تباع في فرنسا، لتدخل بشكل رسمي قائمة الكيانات التي طالتها الفضيحة بشكل رئيسي.

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