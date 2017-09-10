«كيا» تحدد موعد الكشف عن «سورينتو» المعدلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت شركة "كيا" الكورية، عزمها الكشف عن النسخة المعدلة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "سورينتو".

وبحسب موقع "درايف سبارك"، فإن الشركة الكورية ستكشف عن السيارة الرياضية خلال المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، والذي ينطلق في 14 من سبتمبر الجاري.

شاهد أيضا

وعدلت الشركة الكورية إصدارها الأحدث من "سورينتو" بشكل طفيف، حيث أضافت بعض التعديلات الخاصة بالشكل الخارجي والتصميم للسيارة الرياضية متعددة الأغراض، في محاولة لإدخالها المنافسة مع العديد من إصدارات "SUV” الموجودة بالأسواق العالمية.