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«كيا» تحدد موعد الكشف عن «سورينتو» المعدلة

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«كيا» تحدد موعد الكشف عن «سورينتو» المعدلة «كيا» تحدد موعد الكشف عن «سورينتو» المعدلة

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كشفت شركة "كيا" الكورية، عزمها الكشف عن النسخة المعدلة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "سورينتو".

وبحسب موقع "درايف سبارك"، فإن الشركة الكورية ستكشف عن السيارة الرياضية خلال المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، والذي ينطلق في 14 من سبتمبر الجاري.

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وعدلت الشركة الكورية إصدارها الأحدث من "سورينتو" بشكل طفيف، حيث أضافت بعض التعديلات الخاصة بالشكل الخارجي والتصميم للسيارة الرياضية متعددة الأغراض، في محاولة لإدخالها المنافسة مع العديد من إصدارات "SUV” الموجودة بالأسواق العالمية.

 

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التحرير

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