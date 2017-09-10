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في سوق السيارات.. 6 موديلات لا يفضلها الجمهور

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التحرير

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يتمتع جمهور السيارات في بطبيعة خاصة تميزه عن غيره في الدول الأخرى، حيث تحكمه العديد من المعايير والمقاييس الخاصة في اختيار السيارات المستعملة، بما يتناسب مع طبيعة السوق في مصر، وقدرات الإصدارات المختلفة على اصطياد جمهورها في عمليات إعادة البيع.

وحرص "التحرير" على استطلاع بعض جمهور السيارات، الذي تواجد في سوق الحي العاشر اليوم الأحد، لمعرفة آرائه بشأن الإصدارات التي لا يفضلها داخل مصر وأسباب ابتعاده عنها..

1- أوبل فيكترا
على الرغم من شهادة العديد ممن ذكروها كاختيار مستبعد لهم، بكفاءتها وقوتها الكبيرة أثناء السير بسرعات عالية، إلا أن البعض حمّل نقص قطع الغيار وصعوبة إعادة البيع مسؤولية وقوعها على رأس قائمة السيارات، التي لا يفضلها السوق بمصر بشكل عام.

2- ماهيندرا سكوربيو
تتمتع بثقة العملاء على مستوى الشكل الخارجي والارتفاع الواضح عن مستوى الأرض، غير أن ذلك لم يمنع الجمهور من اختيارها ضمن القائمة، لا سيما أن قطع الغيار الخاصة بها لا تزال غير موجودة في السوق على النحو الأمثل.

3- نيسان تيدا
لا يعاني جمهورها من نقص قطع الغيار الخاصة بها، غير أن ارتفاع ثمنها عن الحدود المعروفة للإصدارات اليابانية بمصر، قد يجعلها تدخل دائرة الرفض في السوق المصري، وهو ما أكده أكثر من شخص في سوق السيارات.

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4- كيا ريو
بالطبع لا يقصد البعض الإصدارات الجديدة من "ريو"، لكن الموديلات الخاصة ببداية الألفية الجديدة هي التي باتت تعاني في الفترة الحالية لإيجاد قاعدة جماهيرية في سوق السيارات.

5- رينو كليو
على الرغم من وجودها بقوة في الشوارع، إلا أن هناك رفضًا واضحًا من جانب العديد من جمهور السيارات في الوقت الحالي، لا سيما أنهم يرون في العديد من الإصدارات الخاصة بالشركة الفرنسية في مصر "ميجان" و"لوجان" قدرات أكثر ملاءمة للسوق في الوقت الحالي.

6- فيات سيينا
لا تحظى بثقة نسبة كبيرة من الجمهور، بسبب كثرة الأعطال، وهو الأمر الذي يمثل هاجسًا خطيرًا لدى الجمهور، الذي لا يرى في السيارة قدرات يمكن من خلاله جذب المشترين حال التفكير في إعادة بيعها.

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