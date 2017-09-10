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انفجار ماسورة مياه "الاستاد" بطنطا

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مصراوي Masrawy

انفجار ماسورة مياه "الاستاد" بطنطا

03:29 م الأحد 10 سبتمبر 2017

انفجار ماسورة مياه

الغربية - مروة شاهين:

انفجرت ماسورة خط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة استاد طنطا، أمام حديقة الطفل، التابع لحي ثان طنطا، فيما بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية في أعمال الحفر بذات الخط المعطل، لإصلاحه، ما أدى إلى حدوث اختناق مروري، وغلق الطريق المؤدية إلى الشوارع المحيطة بها لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وفتح الطريق المقابل لتسير الحركة المرورية.

وعلى الفور، انتقل الأجهزة الأمنية والمرورية، ورئيس شركة المياه، وسيارات إطفاء وسيارات شفط مياه لمحاولة السيطرة على الموقف، وتيسير الحركة المرورية مرة أخرى.

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