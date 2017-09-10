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المرصد السوري : قوات النظام تسيطر على طريق دير الزور- دمشق

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري : قوات النظام تسيطر على طريق دير الزور- دمشق

03:21 م الأحد 10 سبتمبر 2017

المرصد السوري : قوات النظام تسيطر على طريق دير الزور- دمشق

قوات النظام تسيطر على طريق دير الزور

القاهرة / دمشق ( د ب أ)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد بأن قوات النظام تمكنت بشكل فعلي من كسر الحصار عن الأحياء المحاصرة داخل مدينة دير الزور بعد وصولها إلى مدخل المدينة الغربي وفرض سيطرتها الكاملة على طريق دير الزور – دمشق.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن قوات النظام تمكنت من العبور لمنطقة المقابر إلى مطار دير الزور العسكري، عقب أيام من فك الحصار عن اللواء 137.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" من جهة أخرى، على محاور في محيط منطقتي البغيلية بشمال غرب مدينة دير الزور، في محاولة من قوات النظام توسيع نطاق سيطرتها في محيط المدينة، قبيل بدء عملياتها العسكرية داخل المدينة، التي تحاول قوات النظام فرض سيطرتها على كامل محيطها.

وطبقا للمرصد، تترافق الاشتباكات مع تفجيرات وقصف صاروخي ومدفعي وجوي مكثف من قبل قوات النظام والطائرات الروسية والتابعة للنظام الحربية والمروحية على مناطق تواجد التنظيم ومناطق سيطرته، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات من عناصر الطرفين.

وحسب المرصد : قتل خلال المعارك العنيفة المستمرة من الثالث إلى 10 سبتمبر الجاري 174 من عناصر تنظيم داعش بينهم ما لا يقل عن 29 فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة، و57 على الأقل بينهم 11 ضابطاً برتب مختلفة، من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سوريا.

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