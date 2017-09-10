لرغبة زوجها في ذكر.. أم تقتل رضيعتها بـ"ساطور" في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

كشف ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، غموض العثور على طفلة مذبوحة داخل منزلها بمركز صدفا في محافظة أسيوط.

وأثبتت التحريات أن والدة الطفلة قتلتها باستخدام "ساطور" للتخلص منها بعد أن أنجبت عدة فتيات ورغبة زوجها في طفل ذكر، وادعت الأم في بلاغها للشرطة أن ملثمين وراء قتل ابنتها وسرقة منزلها.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة صدفا، من "عزة. ح. ج" ، 27 سنة، ربة منزل، بقيام بعض الأشخاص الملثمين وبرفقتهم سيدة ترتدي النقاب بالدخول لمنزلها والاستيلاء على مبلغ مالي قدره ألفي جنيه، ودبلة ذهبية، وعقب ذلك طعنوا ابنتها "م. ن. ب" تبلغ من العمر 45 يوما بالرقبة وألقوا جثتها خارج المنزل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المبلغة وأنها مرتكبة الواقعة.

وبمواجهة الأم اعترفت بارتكابها الواقعة نظرًا للحالة المادية والنفسية التي تمر بها هي وزوجها، لسابقة إنجابها لتوأم إناث ورغبته في التخلص من الطفلة الثالثة لرغبته في إنجاب طفل ذكر.

وأضافت أنها بتاريخ الواقعة وفي غياب زوجها قتلت الطفلة بواسطة "ساطور وسكين" وأرشدت عليهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.