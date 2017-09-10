ننشر أسماء مصابي الشرطة في اشتباكات "أرض اللواء"

كتب - محمد شعبان:

تصوير - نادر نبيل:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرة أمن الجيزة، إن حالة مصابي الشرطة الخمسة مستقرة، عقب مداهمة وكرين إرهابيين بمنطقة أرض اللواء، فجر الأحد.

وجاء أسماء المصابين من رجال الشرطة: النقيب محمود حسن، والمجندين مصطفى عبد الهادي، وطارق السيد، وأحمد إسماعيل، وضابط برتبة رائد بإدارة العمليات الخاصة.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الأحد، أن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني، مفادها اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية، داخل شقتين بشارع السكة البيضاء بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، تمهيدًا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، واستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، توجيه مأمورية لضبط العناصر الإرهابية، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، مشيرًا إلى أنه لدى اقتراب القوات من احدى الشقتين، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار، بينما قام أحد العناصر الإرهابية بالشقة الأخرى بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل إطلاق النار على القوات.

وأشار إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة، ومقتل 9 من العناصر الإرهابية، وضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة والأوراق التنظيمية داخل الوكرين الإرهابيين، مشيرًا إلى أن المداهمتين أسفرتا عن مصرع 8 إرهابيين بأرض اللواء وإصابة ٥ من رجال الشرطة ضابطين و3 أفراد، كما تم تصفية إرهابي في الطالبية.

وأوضح المصدر، أن الإصابات طفيفة عبارة عن سحجات وخدوش بسبب شظايا عبوات ناسفة فجرها الإرهابيون.

ونفذ قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الجيزة، فجر الأحد، 3 مداهمات في وقت متزامن، اثنان في أرض اللواء أسفرا عن مقتل 9 إرهابيين، وثالثة بمنطقة الطالبية، لم تسفر عن شيء.