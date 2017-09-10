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ضبط 3 سيدات يستأجرن الأطفال الرضع لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 سيدات يستأجرن الأطفال الرضع لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

03:09 م الأحد 10 سبتمبر 2017

ضبط 3 سيدات يستأجرن الأطفال الرضع لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة سيدات لقيامهن باستئجار الأطفال الرضع واستغلالهم في أعمال التسول.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن تحريات معلومات قسم رعاية الأحداث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام ثلاثة سيدات، سبق اتهام اثنين منهم في قضايا "تحريض على فسق، ومشاجرة، وسرقة مسكن"، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، حيث يقمن باستئجار الأطفال الرضع من النسوة الساقطات واستغلالهم في أعمال التسول، واقتسامهن حصيلة نشاطهم غير المشروع فيما بينهن.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهن بمنطقة سبورتنج دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبصحبتهن طفلة 4 أشهر، وبمواجهتهن اعترف بنشاطهن الإجرامي، وأضافت إحداهن بأن الطفلة ابنتها لم تقدم ما يفيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق

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مصراوي Masrawy

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