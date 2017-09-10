الأهلي يُكثف جهوده لإنهاء تأشيرة «الشامي»

التحرير

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يُكثف النادي الأهلي تحركاته لإنهاء تأشيرة المُدافع السوري عبدالله الشامي المنضم حديثًا للقلعة الحمراء في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي «الميركاتو».

وعلمت «التحرير» أن سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، قام باتصالات واسعة مع جهاز الأمن الوطني ووزارة الخارجية لإنهاء تأشيرة دخول اللاعب لمصر.

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وانضم «الشامي» للنادي الأهلي في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء ارتباطه بشكل ودي مع نادي الصفا اللبناني، وأجري اللاعب الكشف الطبي في لبنان قبل أن يوقع عقود انضمامه رسميًا للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم.