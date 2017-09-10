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مسئول بـ«الكاف» يكشف حقيقة انسحاب الكونغو من تصفيات المونديال

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مسئول بـ«الكاف» يكشف حقيقة انسحاب الكونغو من تصفيات المونديال مسئول بـ«الكاف» يكشف حقيقة انسحاب الكونغو من تصفيات المونديال

التحرير

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أكد عمرو شاهين، مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكونغو لم ترسل أي مخاطبات رسمية أو تُجري أي اتصالات تبلغنا فيها بانسحابها من تصفيات ، كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «الوضع بالنسبة لنا كما هو لا تعديل ولا تغيير في مباريات المجموعة الخامسة».

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وتابع: «في حالة الانسحاب الرسمي، "فيفا" هو من سيتعامل، ولوائحه وقوانينه هي من ستنظم كيف سيتم علاج الموقف في هذه المجموعة، لأن تصفيات كأس العالم في إفريقيا تحت إدارته وسلطته».

وترددت أنباء في الساعات الماضية عن نية الكونغو الانسحاب من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد تذيلها جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، مع تبقي جولتين على النهاية.

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التحرير

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