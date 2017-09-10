ماذا سيحدث حال انسحاب الكونغو في تصفيات المونديال؟

التحرير

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ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية، عن نية الكونغو الانسحاب من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، بعد تذيلها جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، مع تبقي جولتين على النهاية.

عمرو شاهين، مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وضح الحقيقة كاملة بشأن قرار الانسحاب، وأكد أن الكونغو لم ترسل أي مخاطبات رسمية أو تُجري أي اتصالات تبلغنا فيها بانسحابها من تصفيات كأس العالم، كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وقال شاهين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد: «الوضع بالنسبة لنا كما هو لا تعديل ولا تغيير في مباريات المجموعة الخامسة».

وتابع: «في حالة الانسحاب الرسمي، "فيفا" هو من سيتعامل، ولوائحه وقوانينه هي من ستنظم كيف سيتم علاج الموقف في هذه المجموعة، لأن تصفيات كأس العالم في إفريقيا تحت إدارته وسلطته».

كما أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية: «سمعنا عن انسحاب الكونغو، وهو أمر غير مقبول» موضحًا «سنصبح مثل لعبة الكرة الشراب من يخسر ينسحب.. لن ندع الأمور يحدث.. إذا كانوا يمرون بأزمة مالية، على فيفا مساعدتهم».

أما عن حذف نتائج الكونغو في حالة انسحابها، قال نصر عزام، خبير اللوائح في تصريحات إذاعية، إن القوانين واللوائح المنظمة لتصفيات كأس العالم، تنص على أن أي فريق قرر الانسحاب بعد انتهاء الدور الأول تظل نتائجه كما هي ولا يتم حذفها، كما تردد، بل ويتم فرض عقوبة عليه قد تصل إلى الحرمان من تصفيات كأس العالم لمدة دورتين، حفاظًا على نزاهة المنافسة، ولن يتأثر موقف الفراعنة بالانسحاب.

ترتيب مجموعة مصر حاليًا

مصر (9 نقاط) - أوغندا (7 نقاط) - غانا (5 نقاط) - الكونغو (نقطة واحدة).

نتائج الكونغو في المجموعة حتى الجولة الرابعة

الكونغو- مصر (1-2)، أوغندا- الكونغو (1-0)، غانا- الكونغو (1-1)، الكونغو- غانا (1-5).

في حال انسحاب الكونغو وحذف نتائجه، وهو ما نفاه خبير اللوائح، سيُصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

مصر (6 نقاط) - أوغندا (4 نقاط) - غانا (نقطة واحدة).

مع تبقى مباراتين لغانا أمام أوغندا على أرض الأخير وأمام مصر على أرضه، وفي حالة خسارة غانا من أوغندا وتعادلها مع مصر، يتساوى المنتخب الوطني مع أوغندا في عدد النقاط، ونلجأ إلى لائحة "فيفا" التي تنص على:

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1- عدد النقاط.

2- فارق الأهداف.

3- عدد الأهداف المسجلة فى كل مباريات المجموعة.

4- عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

5- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

6- الأهداف المسجلة فى المواجهات المباشرة.

7- الأهداف المسجلة خارج الأرض.

8- نقاط اللعب النظيف، التي تحتسب كالتالي: - بطاقة صفراء واحدة (نقطة واحدة).

- طرد بعد بطاقة صفراء ثانية (3 نقاط).

- بطاقة حمراء مباشرة (4 نقاط).

- بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة (5 نقاط).

وصاحب النقاط الأقل يكون هو الأفضل في اللعب النظيف.

9- قرعة تتم من قِبل اللجنة المنظمة لـ"فيفا".

يُذكر أن مصر ستواجه منتخب الكونغو في الـ8 من أكتوبر المُقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة في حالة عدم انسحابها، علما بأن فوز الفراعنة، وعدم فوز أوغندا على غانا في المُباراة الأُخرى، يصعد المنتخب المصري للمونديال رسميًا.