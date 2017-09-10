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"توشكى" تشارك في الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

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مصراوي Masrawy

"توشكى" تشارك في الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

02:58 م الأحد 10 سبتمبر 2017

فرقة توشكى للفنون التلقائية

أسوان - إيهاب عمران:

تشارك فرقة توشكى للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس في الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل وذلك بقصر petit palals يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه السفارة المصرية بباريس.

وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن فرقة توشكى للفنون التلقائية شاركت في العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية.

وتقدم الفرقة العديد من التابلوهات الراقصة عن البيئة النوبية منها رقصات: الأراجيد، الغزل النوبي، رقصات سودانية، ليلة الحناء.

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