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بالصور.. وفد "الأعمال العربي" بأمريكا اللاتينية يزور مستشفى الأورمان بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد "الأعمال العربي" بأمريكا اللاتينية يزور مستشفى الأورمان بالأقصر

02:56 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

زار وفد مجلس الأعمال العربي بأمريكا اللاتنية، ومؤسسة الجنوبي لتنمية الصعيد، برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور صلاح أبوالمجد، اليوم الأحد، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لمرضى السرطان.

وتأتي زيارة وفد مجلس الأعمال العربي بأمريكا اللاتنية للمستشفى، بهدف التعرف عن قرب لاحتاجيات المستشفى والعمل على ترتيب زيارة مستقبلا لوفد يضم رجال أعمال وأعضاء بالمجلس، كما اقترح الأمين العام مذكرة تفاهم بين المجلس والمستشفى للتعاون فيما بينهم.

وأجرى الوفد خلال زيارته جولة تفقدية داخل المستشفى، شملت أقسام العيادات الخارجية للكشف على المرضى يوميًا، وقسم علاج اليوم الواحد ويضم العلاج الكيماوي بـ45 كرسيا تستوعب حوالي 200 مريض يوميًا طوال الأسبوع، وقسم العلاج الإشعاعي الذي يضم جهاز المحاكي لتحديد منطقة العلاج باستخدام الأشعة المقطعية وغرفة قوالب لصناعة الأقنعة وعلاج الإشعاعي عن قرب وجهاز التخطيط ثلاثي الأبعاد، وجهاز المعجل الخطي للعلاج بالأشعة الخارجية.

كما تفقد المعامل التي تضم أقسام (أمراض الدم – الكيمياء الإكلينيكية – المناعة – الميكروبات – الوراثة الخلوية – الوراثة الجينية)، ودار لضيافة المرضى داخله، وكذلك أشعة متنوعة تضم (جهاز الأشعة العادية – جهاز الماموجرافي – جهاز الموجات فوق الصوتية – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الأشعة المقطعية متعددة المقاطع).

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