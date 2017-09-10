بعد سجن الخاطفين 15 عاما.. أسرة الطفل "يوسف" بكفر الشيخ: "القضاء أعاد حقنا"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رحب أسرة الطفل "يوسف مبروك إبراهيم السيد عطية"، 6 سنوات، اليوم الأحد، بحكم محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بسجن 7 أشخاص متهمين باختطافه من أمام مدرسته، في شهر فبراير الماضي، 15 عامًا، واصفين الحكم بـ"العادل".

"الحمد لله تعالى.. المحكمة ثأرت لنا وأعادت الحق لأصحابه.. لأن هذا هو الحكم العادل.. وشكرًا لرجال الشرطة"، هكذا كانت كلمات "مبروك إبراهيم عطية"، صاحب مصنع ملابس، ووالد الطفل "يوسف".

وقال والد الطفل لـ"مصراوي": "إن 7 ساعات شهد وعلى أسرته، وعلى أفراد أهالي منطقة قلين المحطة، كأنها سنوات، حتى أعاد رجال الأمن برئاسة العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، الحياة لهم من جديد، عقب القبض على الجناة، وتحرير ابنه من قبضة خاطفيه".

وأضاف لـ"مصراوي"، أنه خلال تلك الساعات، تعرضت زوجته والدة الطفل، لحالة عصبية حادة، نتج عنها حالة إغماء أكثر من مرة، وهي تردد كلمات "هاتولي ابني.. أنا هاموت هاتولي يوسف"، وتعرض هو الآخر لصدمة عصبية كادت أن تنتهي بشلل نصفي، عقب شعوره بتوقف قدميه وجانبه الأيسر، لولا إسعافه.

وكشف والد يوسف، عن تلقيه في البداية اتصالًا من مجهول، أخبره أن نجله معهم، ويطلب منه فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وهدده بقتل نجله ما لم يستجيب لطلباته، حتى التقى العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والرائد رامي شريف الدين رئيس مباحث مركز شرطة قلين الأسبق، وطوال فترة اختطاف نجله تمكنوا من الوصول للمتهمين، في أقل من 24 ساعة.

وأوضح أنه في البداية ألقى رجال الشرطة، القبض على سائق "توك توك"، أحد المتهمين في القضية، بمعاونة الأهالي بعد مراجعة كاميرات المدرسة، التي اختطف منها نجله، حيث ظهرت امرأة تستقل "توك توك" ومعها أشخاص آخرين، ومدون في خلفيته كلمة "زينة" وبناء عليه أرشد عن باقي المتهمين.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، الخميس الماضي، بمعاقبة 7 أشخاص منهم 5 حضوريًا، وشخصين غيابيًا، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، لقيامهم بخطف الطفل المذكور، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، رئيس المحكمة، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، في أحداث القضية رقم 8390 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 777 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

والمتهمين السبعة، هم "راغب خ. ر. أ"، 26 عامًا، كاتب بمحكمة قطور بمحافظة الغربية، ويقيم بعزبة جاد التابعة لمركز قلين، و"محمد. خ. ر. أ"، 24 عامًا، صاحب مقهى، ويقيم بقلين البلد، و"السعيد. ع. أ"، 24 عامًا، سائق "توك توك"، ويقيم بقلين البلد، و"هدى. ع. ح. ح"، 21 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة زمزم، التابعة لمركز قلين، و"محمد. إ. إ. ع"، 27 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم بقلين البلد، وغيابيًا على المدعو "شادي. ط. م. أ"، و"زكي. ط. ا".