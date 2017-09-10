النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع مقتل إرهابيين بأرض اللواء

كتب - صابر المحلاوي:

انتهت نيابة أمن الدولة، من معاينة الشقة التي شهدت الاشتباكات مع خلية إرهابية بمنطقة أرض اللواء، ما أسفر عن مقتل 8 من العناصر الإرهابية، وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأسفرت المعاينة بوجود بعثرة بمحتويات من نوافذ السكن بالشارع، كما وجُد داخل العقار آثار لطلقات اخترقت الحوائط، كما وجدت العديد من الطلقات الآلية "حية" وأخرى تم إطلاقها "فوارغ"، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها.

وانتقلت النيابة لمستشفى إمبابة، لمعاينة الجثث التي تم تصفيتها أثناء المداهمة، وتبين أن معظم إصاباتهم التي تعزي للوفاة؛ "بطلقات نارية".

ويقوم خبراء المعمل الجنائي برفع فوارغ الطلقات، وباقي آثار الحزام للوقوف على نوعه والمواد المستخدمة في تصنيعه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الاشتباكات مع الخلية الإرهابية بمنطقة أرض اللواء تمهيدا لتفريغها للوقوف على أي معلومات جديدة عن تلك الخلية.

وأكد مصدر أمني لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية فحصت الكاميرات لبيان تردد عناصر إرهابية أخرى على الشقة التي شهدت الاشتباكات.

كانت معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني، عن تواجد عدد من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة، ووقعت اشتباكات مع عناصر الخلية أسفرت عن مقتل 6 منهم وقام انتحاري بتفجير نفسه أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث.