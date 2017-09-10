زيدان: رونالدو الأفضل في العالم

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أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل في العالم مشيرًا إلى أن إخلاصه الشديد يشجع زملاءه على التطور وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وحصل اللاعب البرتغالي على الكرة الذهبية العام الماضي ويعد من أبرز المرحشين للفوز بها للمرة الخامسة في مسيرته هذا العام.

وقال زيدان أن رونالدو لاعب عظيم ويعد الأفضل في العالم، مؤكدًا أنه يمتلك في ريال مدريد مجموعة رائعة من اللاعبين يتمتعون بقدر كبير من الإحترافية بسبب تحفيزهم الدائم لبعضهم البعض.

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وعن تتويجه بسبع ألقاب مع ريال مدريد في غضون عام ونصف، قال زيدان بأن هناك الكثير من العمل بذل من قبله ومن قبل اللاعبين والإدارة لتحقيق هذا الأمر.

وأضاف زيدان بأنه جهز نفسه جيدًا وكرس حياته من أجل كرة القدم حتى إذا أتت له فرصة تدريب الفريق الأول يكون مستعدًا لها، لذا يشعر بالسعادة لما حققه ويرغب في الاستمتاع بعمله مع ريال مدريد حاليًا حيث يشعر باليقين بأنه سيأتي اليوم الذي سيرحل فيه.