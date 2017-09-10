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انتر ميلان يهزم سبال ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي

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انتر ميلان يهزم سبال ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي انتر ميلان يهزم سبال ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي

التحرير

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تمكن نادي انتر ميلان من حصد ثلاث نقاط جديدة ليصل للعلامة الكاملة في أول ثلاث جولات في الدوري الايطالي «الكالتشيو» بعد فوزه اليوم على «سبال» بهدفين دون رد.

تقدم الانتر عن طريق الأرجنتيني ماورو ايكاردي في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول، وأكد الكرواتي ايفان بيرسيتش الفوز لأصحاب الأرض قبل النهاية بثلاث دقائق من تصويبة رائعة سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس سبال الذي لم يتمكن من التصدي لها.

ويتصدر الانتر صدارة الترتيب بـ9 نقاط في انطلاقة قوية لموسمه المحلي رفقة اليوفي الذي فاز بالأمس على كيفو فيرونا بثلاثية نظيفة.

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