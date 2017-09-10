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قرار جمهوري بتعيين هبة مصطفى كمال عميدًا لكلية الآثار بجامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بتعيين هبة مصطفى كمال عميدًا لكلية الآثار بجامعة القاهرة

02:41 م الأحد 10 سبتمبر 2017

قرار جمهوري بتعيين هبة مصطفى كمال عميدًا لكلية الآثار بجامعة القاهرة

الرئيس عبد الفتاح

كتب- محمد قاسم:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتورة هبة مصطفى كمال علي نوح، عميدًا لكلية الآثار بجامعة القاهرة، لمدة ثلاث أعوام.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، العميدة هبة مصطفى، ومن المقرر أن يستقبلها بمكتبه للإطلاع على رؤيتها فيما يتعلق بإدارة الكلية في المرحلة المقبلة.

وأصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين كلًا من الدكتورة سلوى كمال عبدالحفيظ، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة محمد عبدالعزيز مراد، وكيلًا لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتجديد قيام الدكتورة صفاء محمد شوقي، بأعمال وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر قرارًا، بتعيين كلًا من الدكتور جمال عبدالسميع مصطفى الشاذلي، وكيلاً لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رجاء أحمد علي، وكيلًا لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف كامل محمود شاهين، وكيلاً لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

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